Target Aktie News: Target am Abend Verlust reich

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 156,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'590 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 154,74 USD. Bei 157,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274'091 Target-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit einem Zuwachs von 9,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 46,59 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,08 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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