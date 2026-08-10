Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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10.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target tendiert am Montagabend nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 152,88 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 152,88 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'749 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 152,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,14 USD. Bisher wurden heute 310'886 Target-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 152,92 USD erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 0,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 45,42 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 USD je Aktie ausschütten. Am 20.05.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Target die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,47 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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