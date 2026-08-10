Target Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Target

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 149,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 148,20 USD. Bei 149,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110'308 Target-Aktien.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 150,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,09 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Target liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 8,47 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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