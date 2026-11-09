Target Aktie News: Target am Montagnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,9 Prozent auf 164,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 165,79 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128'670 Target-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,00 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,17 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 USD. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.54 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,21 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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