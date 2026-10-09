Target Aktie News: Target wird am Abend ausgebremst

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 154,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 152,84 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 153,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 180'411 Target-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 10,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 USD belaufen. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude