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09.10.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target am Nachmittag mit roter Tendenz

Target Aktie News: Target am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 153,81 USD abwärts.

Target
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Die Target-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 153,81 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 153,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 59'790 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Gewinne von 11,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 83,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 45,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 USD. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 10,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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