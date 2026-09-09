Target Aktie News: Target am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 159,56 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'642 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 159,34 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 162,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 195'349 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,71 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Target-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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