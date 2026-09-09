Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 160,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 160,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 162,02 USD. Zuletzt wechselten 66'110 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 170,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 48,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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