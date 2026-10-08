Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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08.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Donnerstagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 155,96 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 155,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 156,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 150,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380'371 Stück gehandelt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 9,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Abschläge von 46,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 10,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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