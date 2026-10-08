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08.10.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target am Nachmittag mit Kursplus

Target Aktie News: Target am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 153,19 USD zu.

Target
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Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 153,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,20 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 150,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 118'295 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 83,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 26.54 Mrd. USD gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Target-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Target rechnen Experten am 17.11.2027.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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