Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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08.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target gibt am Dienstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 161,85 USD.
Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 161,85 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'680 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,79 USD aus. Bei 164,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'325 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,49 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 83,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,45 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 10,08 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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