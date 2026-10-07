Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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07.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 153,12 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 153,12 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,94 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 222'975 Target-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Gewinne von 11,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.54 Mrd. USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,20 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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