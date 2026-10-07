Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Target-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 154,16 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 152,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 74'325 Target-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,75 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 84,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Target rechnen Experten am 17.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,20 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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