Target Aktie 1036943 / US87612E1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 154,16 USD abwärts.
Die Target-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 154,16 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 152,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 74'325 Target-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,75 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 84,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Target rechnen Experten am 17.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,20 USD je Aktie in den Target-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
07.10.26
|Target Aktie News: Target am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Target von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.