Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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07.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 148,54 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 148,54 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 148,74 USD. Bei 146,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 143'417 Target-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,05 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 43,83 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Am 20.05.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.85 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,45 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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