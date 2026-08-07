Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Suche...
Plus500 Depot

Target Aktie 1036943 / US87612E1064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Abend gesucht

Target Aktie News: Target am Abend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 148,54 USD.

Target
118.87 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 148,54 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 148,74 USD. Bei 146,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 143'417 Target-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,05 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 43,83 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Am 20.05.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.85 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 8,45 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Target Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten