Target Aktie News: Target steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 147,59 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Die Target-Aktie legte bis auf 147,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 146,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62'124 Target-Aktien.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 150,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,67 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 43,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,37 USD. Am 20.05.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 25.44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Target 23.85 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,45 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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