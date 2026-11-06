Target Aktie News: Target am Freitagabend gefragt

Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 158,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,69 USD an. Mit einem Wert von 155,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 157'073 Target-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,96 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 USD belaufen. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 2,05 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 26.54 Mrd. USD gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet. Target dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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