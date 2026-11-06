Target Aktie News: Target verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Die Target-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 158,04 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'430 Punkten tendiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,15 USD aus. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,52 USD. Zuletzt wechselten 74'892 Target-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,21 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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