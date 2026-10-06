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06.10.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target präsentiert sich am Abend fester

Target Aktie News: Target präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Target zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 153,33 USD.

Target
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Die Target-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 153,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'826 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 154,56 USD. Bei 152,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 201'835 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Mit einem Zuwachs von 11,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 83,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 USD belaufen. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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