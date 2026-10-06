Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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06.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Target zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 153,61 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 153,61 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,86 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,57 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 64'734 Aktien.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,68 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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