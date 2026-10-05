Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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05.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 153,45 USD.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 153,45 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'778 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 150,74 USD. Mit einem Wert von 154,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 283'872 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,26 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 45,62 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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