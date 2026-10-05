Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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05.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Target
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 151,96 USD abwärts.
Die Target-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 151,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 151,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 95'268 Target-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). 12,35 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,09 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 USD belaufen. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.
Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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