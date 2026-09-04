Target Aktie News: Target zieht am Abend an

Das Papier von Target legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 164,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 164,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,62 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143'804 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 3,54 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 83,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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