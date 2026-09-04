Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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04.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 163,55 USD.
Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 163,55 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 162,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,62 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'683 Stück gehandelt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,39 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die Target-Aktie damit 96,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,08 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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