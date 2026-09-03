Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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03.09.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 164,44 USD zu.
Das Papier von Target legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 164,44 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,61 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 128'845 Target-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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