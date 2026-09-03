Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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03.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target stabilisiert sich am Nachmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 163,20 USD.
Die Target-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 163,20 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 165,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 162,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,22 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48'704 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 95,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 19.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,08 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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