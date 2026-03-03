Target Aktie News: Target gewinnt am Abend kräftig

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,9 Prozent auf 120,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'824 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 122,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 115,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 975'649 Stück.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,00 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 5,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 31,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,51 USD aus. Target gewährte am 19.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 25.27 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.05.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,30 USD je Target-Aktie belaufen.

