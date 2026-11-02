Target Aktie News: Target am Montagabend gefragt

Um 20:26 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 157,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,64 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 155,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 187'626 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 47,18 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,20 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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