|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Montagabend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 157,96 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 157,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,64 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 155,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 187'626 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 47,18 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.
Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,20 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
20:27
|Target Aktie News: Target am Montagabend gefragt (finanzen.ch)
|
16:29
|Target Aktie News: Target gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.