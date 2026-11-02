Target Aktie News: Target gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 155,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'660 Punkten notiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,88 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 155,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 65'122 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 9,80 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,44 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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