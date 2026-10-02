Target Aktie News: Target am Freitagabend billiger

Um 20:26 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 155,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,13 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 157,00 USD. Bisher wurden heute 150'512 Target-Aktien gehandelt.

Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,95 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Abschläge von 46,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 USD je Aktie ausschütten. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Target wird am 18.11.2026 gerechnet.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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