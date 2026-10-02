Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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02.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Target gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 155,44 USD nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 155,44 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 155,16 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 157,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 54'030 Target-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,32 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 26.54 Mrd. USD gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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