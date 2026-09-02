Target Aktie News: Target schiebt sich am Mittwochabend vor

Um 20:26 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 164,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Target-Aktie legte bis auf 165,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,57 USD. Zuletzt wurden via New York 202'770 Target-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 3,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 49,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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