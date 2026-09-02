Target Aktie News: Target tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Target-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 163,97 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Bei 164,82 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 163,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 77'898 Target-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Gewinne von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 49,11 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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