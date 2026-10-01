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01.10.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Target Aktie News: Target gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 157,58 USD.

Target
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Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 157,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,94 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 162'551 Target-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 8,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 47,05 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 USD. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 10,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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