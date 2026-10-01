Target Aktie News: Target tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 156,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 155,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 156,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80'191 Target-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. 9,18 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 46,64 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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