Target Aktie News: Target am Abend gefragt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 161,94 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 164,34 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,74 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 206'225 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 170,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 48,47 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,08 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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