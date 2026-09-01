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01.09.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target gewinnt am Dienstagnachmittag

Target Aktie News: Target gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 162,47 USD.

Target
132.30 CHF 1.18%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 162,47 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten tendiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,11 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,74 USD. Bisher wurden heute 99'405 Target-Aktien gehandelt.

Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,08 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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