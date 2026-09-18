Tarczynski stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tarczynski hat am 17.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tarczynski hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.88 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.32 PLN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.8 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 545.6 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch