TAPEX legte Quartalsergebnis vor

TAPEX stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 61.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 422.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.85 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 37.38 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch