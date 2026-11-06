Taparia Tools: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Taparia Tools hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.60 INR gegenüber 26.69 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2.89 Milliarden INR gegenüber 2.59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch