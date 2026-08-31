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31.08.2026 06:37:00
Tapaco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tapaco hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.03 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.630 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tapaco im vergangenen Quartal 407.9 Millionen THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tapaco 247.4 Millionen THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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