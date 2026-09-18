Tapaco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tapaco hat sich am 15.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 THB, nach 0.050 THB im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.59 Prozent auf 438.5 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 519.5 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.180 THB beziffert. Im Vorjahr waren -0.680 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1.68 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tapaco einen Umsatz von 1.48 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch