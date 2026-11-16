Tap Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tap Resources hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.79 Prozent auf 0.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tap Resources 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch