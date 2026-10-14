AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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14.10.2026 14:26:00
TAP: Lufthansa gewinnt Bieterrennen gegen Air France-KLM
AIR France-KLMErst Ita, jetzt Tap: Die Lufthansa greift nach einem Teil der portugiesischen Fluggesellschaft. Mit ihrem Gebot von 1,2 Milliarden Euro setzte sich die Lufthansa im Bieterrennen gegen Air France KLM durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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