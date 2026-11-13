Taokaenoi Food Marketing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taokaenoi Food Marketing gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.16 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taokaenoi Food Marketing noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 THB in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.51 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taokaenoi Food Marketing einen Umsatz von 1.29 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch