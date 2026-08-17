Taokaenoi Food Marketing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taokaenoi Food Marketing hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Taokaenoi Food Marketing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 THB je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taokaenoi Food Marketing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.25 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1.30 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch