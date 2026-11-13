Taokaenoi Food Marketing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Taokaenoi Food Marketing hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.16 THB gegenüber 0.080 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Taokaenoi Food Marketing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.51 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.29 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch