Tanvex BioPharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tanvex BioPharma lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tanvex BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -1.080 TWD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158.8 Millionen TWD – ein Plus von 26.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tanvex BioPharma 125.3 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch