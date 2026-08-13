Tanvex BioPharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanvex BioPharma hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.44 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -1.430 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 370.82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 220.4 Millionen TWD, während im Vorjahreszeitraum 46.8 Millionen TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch