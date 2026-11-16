Tantia Constructions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tantia Constructions hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 INR gegenüber 0.210 INR im Vorjahresquartal.

Tantia Constructions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127.8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 123.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch