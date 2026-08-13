Tantia Constructions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tantia Constructions hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 INR gegenüber 0.070 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.96 Prozent auf 110.4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch